Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский размышляет, насколько подобный тип автомобиля соответствует российским реалиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dongfeng Фото: Dongfeng

Один мой знакомый отъездил пару лет по Москве на автомобиле с кузовом пикап. Да, он очень выручал его, когда надо было, например, перевезти куда-то в нужное место мотоцикл. Но в обычной жизни столь полезный для серьезных хозяйственных нужд открытый кузов оказывался только обузой.

Прохожие почему-то воспринимали его как мусорный контейнер и бросали в него пустые пластиковые бутылки и пакеты от чипсов. Зимой, прежде чем отправиться в дорогу, нужно было убирать этот кузов от снега, чтобы не возить с собой лишний груз. Опять же, отсутствие нормального, закрытого от посторонних глаз багажника вынуждало оставлять вещи в салоне, провоцируя их видом злоумышленников.

Словом, пикапы у нас — это не самая популярная тема. Я не думаю, что китайские автопроизводители и их российские партнеры плохо знают российский рынок, но мне не совсем понятно, почему у нас чуть ли не каждый месяц презентуют очередной пикап из Поднебесной.

На этот раз компания «Моторинвест» представляет Dongfeng DF6. Автомобиль является родственником Nissan Navara или даже Mercedes-Benz X-класса, о чем думать, конечно же, приятнее. Рамная конструкция, полный привод, два дизельных мотора на выбор мощностью 136 л. с. или 163 л. с. Коробок вообще три: пяти- и шестиступенчатая механическая трансмиссия, а также восьмидиапазонный «автомат».

Клиренс — 220 мм. Способность взять на борт солидный груз, но при этом благодаря допустимой полной массе в 2 499 кг автомобиль не попадает под ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонн. Пикап оборудован большим количеством опций комфорта и безопасности, включая камеры кругового обзора. Так что, как сообщает релиз, автомобиль «подойдет как для любителей путешествий и активного образа жизни, так и для использования в коммерческих целях».

Цена на пикап пока не объявлена, но машина уже хорошо известна на нашем рынке. Серые дилеры предлагают ее по цене в районе 3 млн руб.