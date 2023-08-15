Технопарки Северной Африки

Распространение технопарков в Северной Африке началось одновременно с ЮАР. Они выступали катализаторами развития, привлекали иностранные инвестиции, укрепляли, а чаще создавали современную инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Более чем за 20 лет существования технополисы Египта, Марокко и Туниса успели много сделать для технологического роста и экономического процветания своих стран.

Египет, Smart Village

После создания в 2001 году одного из первых египетских технополисов — Smart Village на западе Каира — ИТ-сектор в стране вырос на 10%, появились 50 тыс. дополнительных рабочих мест. Сейчас Smart Village входит в число самых компетентных бизнес-парков мира. Резиденты парка — более 95 компаний с 12 тыс. сотрудников. На 300 га разместились транснациональные и местные телекоммуникационные и информационные технологические компании, финансовые учреждения и банки, госкомпании, связанные с инновациями, в частности Агентство по развитию индустрии информационных технологий (ITIDA). Оно было образовано египетским Министерством связи и информационных технологий (MCIT) в 2004 году, чтобы стимулировать, организовывать и возглавлять процесс развития египетской ИТ-индустрии. ITIDA — одновременно координационный центр для иностранных инвесторов и стратегический консультант транснациональных компаний, инвестирующих в местные информационно-коммуникационные технологии. Агентство является также акселератором стартапов, предоставляя им наставничество, недорогие офисные помещения и стартовый капитал. Оно поддержало более 500 команд и 1457 предпринимателей. Еще одно направление работы ITIDA — программа Export-IT, запущенная в 2010 году. Она помогает египетским компаниям увеличить экспорт IT-продуктов и услуг за счет прямой финансовой поддержки. Export-IT ITIDA оказала поддержку более чем 250 местным компаниям на сумму почти 549 млн египетских фунтов.

Марокко, Morocco

Технопарк Morocco расположен в нескольких городах: в Касабланке (открылся в 2001 году), Рабате (2012), Танжере (2015), Агадире (2021); готовятся к открытию площадки в Фесе, Тизните и Уджде. Его миссия — содействие созданию и развитию в Марокко компаний в сфере энергетики, информационно-коммуникационных и зеленых технологий, культурной индустрии и гуманитарных наук. Управляет всеми площадками компания Moroccan Information Technopark Company (MITC) — результат государственно-частного партнерства. За 20 с лишним лет MITC поддержала около 900 инновационных компаний в Касабланке, более 150 в Рабате и 100 в Танжере. MITC предоставляет им финансирование, доступ к рынкам, обучение и технологическую поддержку, для чего сотрудничает с крупными институтами и ассоциациями, в том числе с одним из крупнейших государственно-частных фондов Maroc Numeric Fund, который финансирует ИТ-компании на ранних стадиях, и Reseau Entreprendre Maroc («Сеть предпринимателей Марокко»), которая обеспечивает стартапам наставничество, обучение и финансирование в течение первых трех лет. Сегодня только в технопарке Касабланки зарегистрированы более 280 инновационных компаний, в которых работает более 2 тыс. сотрудников — они занимаются большими данными, блокчейном, искусственным интеллектом, зелеными технологиями и цифровым маркетингом. Совокупный годовой оборот этих компаний — более $90 млн, это 90% всего оборота ИТ-сферы Марокко.

Тунис, Elghazala

Это первый технопарк, посвященный поддержке и развитию информационно-коммуникационных технологий не только в Тунисе, но и во всей Северной Африке: он открылся в 1999 году. В Elghazala работают более 90 компаний, 60% продукции которых экспортируется в основном в Европу, но сейчас все чаще и в африканские страны. Общий штат сотрудников составляет около 2 тыс. человек, из них 98% — выпускники расположенных здесь же двух вузов: Школы телекоммуникаций Туниса и Высшего института технических исследований в области телекоммуникаций. Семь исследовательских лабораторий и подразделений этих учебных заведений вносят свой вклад в расширение научно-исследовательской деятельности в парке. Технопарк — это инкубатор для малого бизнеса и место притяжения для транснациональных корпораций Microsoft, Alcatel, Ericsson, Huawei Technologies, ST Microelectronics, Stone Soft, Kromberg Shubert и др.

Elghazala тесно сотрудничает с правительством Туниса в целях привлечения прямых иностранных инвестиций в ИТ-сектор, а кроме того, пользуется финансовой поддержкой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Европейского инвестиционного банка, а также Франции и Японии. В технопарке проходит несколько ежегодных мероприятий тунисского форума Euro-Med и др.

Ключевую роль в привлечении транснациональных корпораций в Elghazala сыграла тунисская диаспора. Выходцы из Туниса — топ-менеджеры международных информационно-коммуникационных гигантов убедили руководство своих компаний выйти на рынок Туниса. И взяли на себя ведущую роль в местном управлении, поскольку знали тунисский контекст.

Елена Туева