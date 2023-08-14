Самое тяжелое животное в истории

Останки Perucetus colossus, нового вида водного млекопитающего, позволяют сделать вывод, что оно было самым массивным существом в живой истории Земли. Кроме того, как считают палеонтологи из Университета Пизы, этот колосс проливает новый свет на то, как млекопитающие населили океан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Mejia, AP Фото: Martin Mejia, AP

Итальянские ученые описали найденные в Перу окаменелые останки древнего кита, которому они дали имя Perucetus colossus. Он жил 38–40 млн лет назад в эпоху эоцена. Этот вид отличался действительно колоссальным весом: при длине примерно 20 м он мог достигать 340 тонн.

«Главная особенность этого животного, безусловно, огромный вес, который говорит о том, что эволюция может создавать организмы, характеристики которых превосходят все, что мы могли бы вообразить»,— восторгается палеонтолог Джованни Бьянуччи из Университета Пизы, один из авторов работы о Perucetus colossus.

340 тонн, конечно, всего лишь оценка. Согласно расчетам ученых, минимальный вес перуанского колоссального кита (так переводится с латыни его название) составлял 85 тонн, а средний вес по популяции —180 тонн. Сравните: самый крупный из известных синих китов — до перуанской находки именно он считался самым тяжелым животным в истории Земли — весил около 190 тонн. Синие киты длиннее перуанских — тот же самый крупнейший представитель вида был длиной 33,5 м.

Сухопутные животные далеко отстают от морских. Патаготитан, ископаемое травоядное, жившее около 95 млн лет назад в Аргентине, в Патагонии, самый массивный из известных динозавров, весил максимум 80 тонн. Но именно он мог быть самым длинным животным в истории Земли — 37 м!

Части скелета Perucetus — 13 позвонков, четыре ребра и бедренная кость — были обнаружены в пустыне на юге Перу, на берегу Тихого океана. Эти места очень богаты окаменелостями. Кости, необычайно объемные, были еще и чрезвычайно плотными. Эта характеристика, называемая пахиостеосклерозом, отсутствует у современных китообразных, но присутствует у сиренообразных, другой группы морских млекопитающих, в которую входят ламантины и дюгони. Вес одного только скелета перуанского кита, по оценке палеонтологов, мог составлять от 5 до 8 тонн, вдвое больше, чем вес скелета синего кита.

«Толстое тело перуанского кита было скорее похоже на тело сиренообразных млекопитающих, чем на тело кита. Перуанский кит, вероятно, более всего напоминал стеллерову корову, животное, открытое в 1741 году экспедицией русского мореплавателя Витуса Беринга у Командорских островов и истребленное — из-за легкости добычи и прекрасных вкусовых качеств мяса — спустя 25 лет», — продолжает Бьянуччи.

Верна ли догадка итальянцев, сказать трудно: не найдено ни черепа, ни зубов перуанского кита, так что судить о его диете сложно. Но с таким тяжелым скелетом, с такой массой тела вряд ли он был быстрым пловцом, а значит, скорее всего, он мирно пасся на подводных лугах — как современный ламантин.

«Возможно, что он был травоядным как ламантин, но если так — это единственный такой вид среди китообразных. А может, он питался мелкими моллюсками и ракообразными, собирая их со дна, как это делает современный серый кит, — предполагает Бьянуччи. — Маловероятно, что он, как сегодняшние усатые киты, к которым относится и синий, отфильтровывал из воды мелких ракообразных и другую животную пищу».

Киты произошли чуть более 50 млн лет назад от копытных наземных млекопитающих размером со среднюю собаку. Перуанский кит еще обладал рудиментарными задними конечностями.

Находка подтверждает идею, что китообразные дважды за время эволюции резко увеличивались в размерах: относительно недавно это сделали крупнейшие усатые киты, а около 40 млн лет назад — такие виды, как перуанский колоссальный кит и его дальний (тоже ископаемый) родственник базилозавр. Правда, у базилозавра не было такого массивного тела — он был настоящим хищником с обтекаемым телом, мощными челюстями и большими зубами.

Ольга Грибова, по материалам статьи https://doi.org/10.1038/s41586-023-06381-1