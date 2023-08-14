У Роскачества возникли претензии к башкирскому меду

Образцы меда, которые специалисты Роскачества отобрали на ярмарках в Башкирии, не вполне соответствовали предъявляемым к этому виду продукции требованиям. Об этом сообщила заместитель руководителя организации Елена Саратцева на пресс-конференции в ТАСС.

Роскачество исследовало мед, реализуемый на ярмарках в шести российских регионах. Образцы качественной и безопасной продукции были получены организацией в Москве, Алтайском крае и Татарстане. В Краснодарском крае, Орловской области и Башкирии были обнаружены различные нарушения. В частности, в образцах, полученных на ярмарках республики, Роскачество выявило несоответствия по таким показателям, как диастазные и инвертазные числа (одни из главных показателей качества меда. — «Ъ-Уфа»), и активность сахарозы. Также эксперты указали на органолептические недостатки.

Кроме этого, специалисты обратили внимание, что абсолютно во всех регионах, где проводилось исследование, продавцы не представили оформленных по всем правила сопроводительных документов на продукцию.

Елена Саратцева рекомендовала потребителям при покупке меда обращать внимание на характерную окраску продукта и его физические свойства — тягучесть и способность к кристаллизации, а также доверять вкусовым ощущениям.

Наталья Балыкова

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