В Пермском крае изменят закон о муниципальной службе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевое законодательное собрание законопроект, корректирующий кадровые вопросы муниципальной службы. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Проект закона предлагает при назначении на ведущие и старшие группы должностей учитывать стаж муниципальной службы. Предполагается, что это расширит возможности найма. Например, если у соискателя нет общего стажа по специальности. К тому же это позволит специалистам младшей группы более успешно продвигаться по карьерной лестнице. Проект закона также предполагает возможность органов местного самоуправления устанавливать дополнительные виды поощрений сотрудников через собственные правовые акты.

Планируется, что законопроект рассмотрят в первом чтении на заседании в сентябре.