На Ставрополье начался всероссийский молодежный форум «Машук»

В Пятигорске открылся всероссийский молодежный образовательный форум «Машук». Он проходит в городе в четырнадцатый раз, сообщается на сайте губернатора Ставропольского края. Форум продолжит свою работу до 26 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В этом году форум посвящен Году педагога и наставника в России. Программа форума разделена на две смены, в каждой из которых примет участие по 200 подростков от 14 до 17 лет. Более 2,2 тыс. начинающих учителей, экскурсоводов, библиотекарей, воспитателей детских садов обсудят вопросы развития своих профессий.

«Отдельное внимание будет уделено встречам с экспертами, которые пройдут в формате „Уроки о важном“. На них будут обсуждаться вызовы, стоящие перед жителями России в связи с проведением специальной военной операции»,— отмечается в сообщении.

Кристина Федичкина