Лукашенко заявил Рогозину о готовности работать на благо единого Отечества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главой российского военно-технического центра «Царские волки», экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В ходе переговоров господин Лукашенко заявил о готовности использовать весь потенциал Белоруссии для реализации совместных с Россией идей.

«Зная вас как человека деятельного, не могущего где-то там в стороне быть от главных событий не только в регионе, но и в мире, готов способствовать тому, чтобы ваши опыт и знания пригодились во благо наших общих идей, которые мы вместе с вами разделяем. У нас единое Отечество, и во имя этого мы с вами просто должны работать»,— сказал президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко отметил, что проинформирован «о многих идеях» Дмитрия Рогозина. «Готов весь потенциал Белоруссии, научно-практический, который есть, для этого использовать. Если это будет выгодно для нас, для вас. Ну и в целом для нашего единства Белоруссии и России»,— добавил он.

Дмитрий Рогозин, в свою очередь, подчеркнул, что его визит в Белоруссию продлится недолго, но будет продуктивным. В частности, у него запланированы встречи с представителями белорусской промышленности. «Я сегодня буду вести с ними переговоры по ряду проектов, которые связаны прежде всего с работой нашего научно-технического центра. И вам сегодня об этом расскажу. Думаю, что это интересные вещи»,— отметил Дмитрий Рогозин.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса». После увольнения господин Рогозин открыл военно-технический центр «Царские волки» и возглавил его. По словам самого Дмитрия Рогозина, учебный центр является объединением частных разработчиков беспилотников и средств связи, который будет оказывать поддержку воинским подразделениям ДНР в решении военно-технических вопросов.

Милена Костерева