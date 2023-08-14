В Казани психологическую помощь получили 360 родственников мобилизованных

С начала спецоперации на Украине психологическую помощь в Казани получили 360 родственников мобилизованных. Об этом в ходе делового понедельника заявила глава комитета по делам детей и молодежи исполкома Алия Загидуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По ее словам, 98 человек получили помощь в индивидуальном порядке, а 93 человека — по телефону. Всего с начала 2023 года в центр обратились почти 23 тыс. человек до 35 лет.

Госпожа Загидуллина добавила, что в 2023 году в Казани запустят шесть новых отделений центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». В настоящее время в городе уже работает восемь филиалов.

"Ъ-Казань"