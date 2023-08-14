Нижегородская область получит 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Правительство России направит Нижегородской области более 1,2 млрд руб. на расселение аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба правительства, 24 региона заявили о планах завершить до конца декабря программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Этим регионам через «Фонд развития территорий» планируется направить 12,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, к концу 2024 года все регионы должны будут перейти к реализации программы расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

По данным правительства, за первую половину 2023 года из аварийного жилья было переселено свыше 50 тыс. человек. В 14 регионах России программа переселения уже завершена.

Андрей Репин