Вице-мэра Кумертау оштрафовали за несанкционированные свалки

50-летний заместитель главы администрации Кумертау Эдуард Маннанов оштрафован на 40 тыс. руб. за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ).

Проверка прокуратуры Кумертау установила, что в городе 14 несанкционированных мест размещения ТКО, однако муниципалитет не принял мер к их ликвидации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Суд также удовлетворил требования прокурора города обязать администрацию Кумертау ликвидировать скопления мусора.

Майя Иванова

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