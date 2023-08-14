Долю Марселя Юсупова в ООО «Космос» продали за 81,6 млн рублей

Предприниматель Александр Карелин по результатам торгов стал владельцем 34% в уставном капитале челябинского ООО «Космос», следует из сообщения на портале Федресурс. Торги проводились в рамках процедуры банкротства предпринимателя Марселя Юсупова, который владел долей в «Космосе». Господин Карелин предложил за актив 81,6 млн руб. при начальной стоимости лота 136 млн руб.

Заявки от претендентов принимались с 4 июля по 8 августа. Каждые семь дней стоимость лота снижалась на 10% (максимальное снижение — до 60% от начальной цены), указано в объявлении о проведении торгов.

В мае 2021 года арбитражный суд Челябинской области исключил Марселя Юсупова из состава учредителей «Космоса». На этом настоял Егор Карелин, владеющий 49,5% в уставном капитале компании, утверждавший, что Марсель Юсупов и его финансовый управляющий Андрей Козлов «не проявляют интереса к деятельности общества и своим бездействием затрудняют деятельность общества».

Марсель Юсупов владеет долями в компаниях на территории Башкирии и Челябинска. Основным активом предпринимателя был Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури (БПК, выпускает продукцию под брендом «Индюшкин»). В 2018 году Марсель Юсупов был признан банкротом, размер требований кредиторов к нему составляет около 775 млн руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Космос» зарегистрировано в сентябре 2004 года в Челябинске. Основной вид деятельности связан с гостиничным бизнесом. В конце 2022 года компания признана банкротом. По итогам 2022 года выручка «Космоса» составила 45,3 млн руб., убыток — 9,2 млн руб.