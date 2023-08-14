Порт Камбарка в Удмуртии могут использовать для наращивания потоков экспорта

В Удмуртии создали рабочую группу по вопросам возможности наращивания потоков экспорта и импорта посредством мощностей порта Камбарка. В частности, речь идет о вывозе агропромышленной продукции и ввозе запасных частей для автотранспорта. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семеновым, опубликовано на сайте главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Работать группа будет под руководством заместителя председателя правительства Удмуртии Игоря Асабина. В ее состав также вошли и.о. министра экономики региона Алексей Братухин, глава Камбарского района Александр Галанов, министр промышленности и торговли Виктор Лашкарев и другие представители власти.

Отмечается, что создание рабочей группы стало итогом прошедшей в Удмуртии недели экономики.