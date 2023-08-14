В Оренбуржье ко Дню Государственного флага РФ развернут гигантский триколор

Региональная акция пройдет в Оренбуржье в честь Дня Государственного флага России, который отмечается в стране 22 августа. В субботу, 19 августа, в селе Подгородняя Покровка будет развернут триколор длиной 1,6 тыс. и шириной 4,5 м. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Оренбургской области

«В 11:00 (MSK+2) брендированный автомобиль начнет движение от дома № 132 по улице Российской до улицы Полуденной. Триколор будет медленно раскручиваться со станины по ходу движения машины»,— говорится в сообщении.

Флаг будут принимать и поддерживать участники акции по обе стороны дороги. На акции ожидается до трех тыс. гостей.

Георгий Портнов