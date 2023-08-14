Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье ко Дню Государственного флага РФ развернут гигантский триколор

Региональная акция пройдет в Оренбуржье в честь Дня Государственного флага России, который отмечается в стране 22 августа. В субботу, 19 августа, в селе Подгородняя Покровка будет развернут триколор длиной 1,6 тыс. и шириной 4,5 м. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Оренбургской области

«В 11:00 (MSK+2) брендированный автомобиль начнет движение от дома № 132 по улице Российской до улицы Полуденной. Триколор будет медленно раскручиваться со станины по ходу движения машины»,— говорится в сообщении.

Флаг будут принимать и поддерживать участники акции по обе стороны дороги. На акции ожидается до трех тыс. гостей.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...