На директора челябинской туркомпании завели дело за хищение средств клиентов

Против директора челябинской туристической компании «Хоттур» возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения 770 тыс. руб. у клиентов. Ход расследования контролирует прокуратура, сообщают в областном надзорном ведомстве.

Установлено, что с января 2022 по май 2023 года директор ООО «Хоттур» заключала с клиентами в офисе по улице Лесопарковая договоры оказания туристических услуг, по которым получала оплату и предоплату. При этом обязательства по бронированию туров и перечислению денег туроператорам она не выполняла. Полученными средствами она распорядилась по своему усмотрению. По этим фактам следствием ГУ МВД по Челябинской области были возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Уголовные дела соединены в одно производство и поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска. В настоящий момент по заявлениям еще 14 граждан проводится доследственная проверка»,— сообщают в прокуратуре региона.

По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором и владельцем ООО «Хоттур» является Светлана Сырнева.

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