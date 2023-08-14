«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Всех сейчас волнует ситуация с курсом национальной валюты. При этом зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что риска финансовой стабильности нет. Однако именно эти заявления рынок не успокоили, а, наоборот. Курс национальной валюты уже перешагнул отметку в 100 руб. в паре доллар-рубль и приближается к 101 руб. Что будет происходить на рынке? Стоит ли инвесторам сейчас вкладывать деньги? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Доходности государственных облигаций растут и приближаются уже к 12%. И это, естественно, увеличивает уровень заимствований, ставки по кредитам будут наверняка выше, и властям нужно как-то реагировать. Центральный банк пока этого не делает. И пока он не отреагирует, судя по всему, российский рубль продолжит, можно сказать, свое свободное падение ко всем валютам. Начиная с мая текущего года за последние три месяца рубль потерял около 30%. И это при том, что у нас все-таки, как признают в Центральном банке, есть профицит по счету текущих операций. Таким образом ослабление рубля объясняется лишь техническими факторами, нежеланием экспортеров возвращать выручку, большим спросом на китайскую валюту, вернее, на своп операций в юанях.

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