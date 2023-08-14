Сибирские НОЦ получат федеральные гранты в 2023 году

Правительство РФ распределило гранты научно-образовательным центрам (НОЦ) мирового уровня на 2023 год. Соответствующее распоряжение кабмина датировано 9 августа.

В числе получателей грантов в форме субсидий все три проекта НОЦ, которые реализуются в Сибирском федеральном округе. Наибольший - 157,9 млн руб. - получит красноярский Сибирский федеральный университет. Кемеровскому государственному университету направят 121,5 млн руб., Фонду стратегического и инвестиционного развития Иркутской области, являющемуся участником НОЦ «Байкал», - 60,7 млн руб.

Сумма грантов по всем 15 российским проектам НОЦ утверждена в размере 1,82 млрд руб.

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Валерий Лавский