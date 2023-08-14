Концерты Агутина и «Рефлекс» в День строителя в Екатеринбурге посетили 100 тысяч

Концерты Леонида Агутина и группы «Рефлекс» в Екатеринбурге на Дне строителя посетили более 100 тыс. человек, рассказали в пресс-службе Гильдии строителей Урала. Отметим, что концерты прошли в центре города на Плотинке.

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Организаторы отмечают, что в этом году День строителя впервые прошел на новой площадке и стал частью празднования 300-летия Екатеринбурга. Для гостей работали 30 развлекательных площадок от строительных компаний.

На главной сцене выбрали победительницу традиционного конкурса «Миссис стройкомплекс. Суперфинал». Ей стала ведущий инженер ООО ГК «Астра» Анастасия Сараева. Также подвели итоги XX Летней Спартакиады предприятий строительного комплекса. Первое место заняла команда «Атомстройкомплекса». Среди строителей по билетам разыграли пять сертификатов по 300 тыс. руб.

Завершился День строителя праздничным салютом под песни Леонида Агутина.

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