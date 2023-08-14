У жителя Нижнего Новгороде изъято 15 кг мефедрона

Сотрудниками ФСБ РФ в Нижегородской области ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству мефедрона и перекрыт межрегиональный канал поставки наркотических средств в различные регионы России. По данным областного управления ФСБ, житель Нижнего Новгорода задержан с поличным при производстве очередной партии наркотиков.

Из незаконного оборота изъято более 15 кг мефедрона, 350 кг различных реактивов, 50 литров наркотической смеси, оборудование для производства и средства фасовки. Также в был задержан житель Московской области, являвшийся одним из участников поставок наркотических средств из Московской области в другие регионы.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела за незаконные производство и сбыт наркотиков. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками ФСБ продолжают выявлять лиц, причастных к преступлению, и проверяют причастность задержанных к работе других подпольных нарколабораторий.

Андрей Репин