Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:00

25% сибиряков считает, что гибридный график поможет им стать лучшими родителями

Четверть сотрудников компаний Сибири считают, чтобы стать более благополучными родителями им необходимо перейти на гибридный формат работы. По данным сервиса hh.ru, еще 22% родителей уверены, что для этого нужно сократить переработки и сверхурочную работу, 16% полагают, что нужно уменьшить продолжительность рабочего дня, а 15% - уменьшить продолжительность рабочей недели.

В то же время 29% убеждены, что менять ничего не надо, поскольку они и так хорошие родители. При этом более половины респондентов (57%), у которых есть дети, заявили, что наиболее оптимальным форматом для совмещения работы и родительства для них будет гибридная занятость. Подавляющее большинство (86%) отдает предпочтение гибкому графику с возможностью регулировать время начала, перерывов и окончания работы.

Однако по итогам опроса весной этого года только 4% компаний в России заявили о готовности рассмотреть возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю в ближайшее время. 80% работодателей точно не готовы на такой шаг, еще 16% затруднились ответить.

В качестве преимущества таких изменений 75% работодателей видят уменьшение выгорания сотрудников, 53% - более эффективное использование рабочего времени, а 35% улучшение здоровья.

Помимо этого среди плюсов компании отмечают, что нововведение может позволить снизить текучесть кадров, а также предоставит больше времени для повышения квалификации.

В свою очередь главным недостатком «четырехдневки» 35% работодателей назвали необходимость снижать зарплату, 28% опасаются сокращения производительности, 22% - бюрократических сложностей.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...