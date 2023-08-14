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Баттл частушечников и мастер-класс по ткачеству прошли в Удмуртии на фестивале «ГуртFEST»

В Удмуртии на территории музея-заповедника «Лудорвай» состоялся седьмой межрегиональный фестиваль «ГуртFEST» и Медовый Спас. Мероприятие посетили больше 2 тыс. человек,в том числе гости из Москвы, Пермского края, Кировской области, Башкортостана, Татарстана, Марий Эл и Пензенской области, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Участники смогли научиться ткать половики на станке и узорчатые пояса, плести лапти, делать травяные и текстильные куклы-обереги, вязать половики, а также поучаствовать в частушечном баттле. Кроме того, на мероприятии состоялся показ первого в истории художественного фильма «Соперницы» с национальным удмуртским колоритом, этно-дефиле и концерт на большой сцене.

Для гостей фестиваля работали все усадьбы, которые по бревнышку перевезли из разных деревень Удмуртии. В строениях воссоздан быт южных, центральных и северных удмуртов, а также русских и бесермян. В настоящее время здесь создают аудиогид для интерактивного спектакля, включающего поверья, былинами и напевами, собранными в этнографических экспедициях.

Как отметила руководитель агентства по туризму республики Юлия Бадаш, Удмуртия — один из регионов России, где сохранился подлинный народный уклад и живой фольклор, а у молодежи была бы возможность примерить настоящее домотканое платье и монисто из серебряных монет. «Такие фестивали, как "ГуртFEST", позволяют горожанам соприкоснуться с культурой деревни — и мы видим, что интерес этот не ослабевает»,— рассказала госпожа Бадаш.

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