На благоустройство улицы Менделеева в Уфе выделят до 14 млн рублей

Администрация Октябрьского района Уфы и Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации ищут двух подрядчиков для благоустройства прогулочных дорожек и устройства освещения на улице Менделеева, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет 14 млн руб. Итоги аукционов подведут 16 августа. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, подрядчики должны за 30 дней благоустроить прогулочные дорожки от ипподрома «Акбузат» и до 1 октября — сети наружного освещения в лесопарковой зоне на участке от остановки «Трамплин» до остановки «Ипподром Акбузат».

Венера Хисамова

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