В Челябинске около 100 домов остаются без горячей воды после опрессовки

После завершения пятого этапа гидравлических испытаний 8 августа в Челябинске без горячей воды остаются порядка 100 многоквартирных домов. Это связано с устранением выявленных в ходе опрессовки неполадок, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

В ходе гидравлических испытаний были выявлены повреждения на отдельных участках теплосетей, в части зданий оказались неисправными бойлеры. По словам Александра Астахова, число домов, которые остаются без горячей воды, ежедневно сокращается.

«На ежедневном контроле, включая выходные дни, находится вопрос устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях и подключение потребителей к горячему водоснабжению. Без горячей воды, в том числе из-за неисправных бойлеров, остаются порядка 100 домов. Ведем работу с управляющими компаниями и собственниками жилья по ремонту и замене такого оборудования»,— пояснил заместитель главы города.

Сейчас в Челябинске идет шестой, заключительный этап опрессовки. Он продлится до 23 августа.

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