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Ахтарские лиманы и дельта реки Кубань получили охранный статус

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании особо охраняемых природных территорий регионального значения «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань», сообщает пресс-служба администрации региона. Под охрану взяты лиманно-плавневые комплексы общей площадью свыше 100 тысяч га.

Фото: https://admkrai.krasnodar.ru /

Фото: https://admkrai.krasnodar.ru /

Лиманы и плавни с редкой флорой и фауной, получившие охранный статус, расположены в Темрюкском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах. Новые особо охраняемые природные территории «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань» будут способствовать сохранению Ахтаро-Гривенской, Куликовско-Курчанской и Жестерской систем лиманов, редких и ценных объектов животного и растительного мира, поддержанию экологического баланса, говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Сейчас на Кубани насчитывается 443 особо охраняемые природные территории, из них 7 территорий федерального значения, 355 – регионального и 81 – местного значения. В ближайшее время краевой охранный статус получат еще три территории.

Анна Перова, Краснодар

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