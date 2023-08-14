На развитие инфраструктуры казанских поселков требуется 51 млрд рублей

В Казани на развитие инфраструктуры поселков требуется 51 млрд руб. Об этом в ходе делового понедельника сказал мэр города Ильсур Метшин.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По его словам, всего в Казани насчитывается 97 поселков. А сумма, которая необходима на их развитие, требует целевой программы, и ее необходимо добиваться на всех уровнях власти.
Из общей суммы свыше 29 млрд руб. нужны на водоотведение, 17 млрд руб. — на строительство автодорог, 3 млрд руб. необходимы на водоснабжение, еще 433 млн руб. — на утилизацию твердых коммунальных отходов.