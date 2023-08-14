Обвиняемого в участии в террористической организации в Сирии татарстанца экстрадировали в РФ

Жителя Набережных Челнов, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии, экстрадировали в РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что он был в розыске с 2013 года. В ФСБ считают, что мужчина воевал на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Позже против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

Он был задержан в рамках международного сотрудничества в Колумбии. Впоследствии был экстрадирован в РФ по запросу Генеральной прокуратуры России. В данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

"Ъ-Казань"