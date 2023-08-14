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Коммерсантъ FM
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Семья Аньелли стала долгосрочным акционером Philips

Холдинг Exor, подконтрольный семье Аньелли, объявил о покупке 15% акций Philips. По данным Reuters, сделка обошлась Exor примерно в €2,6 млрд, а все акции были выкуплены на открытом рынке.

Как отмечается в пресс-релизе, семья Аньелли намерена стать долгосрочным акционером Philips и в будущем может увеличить свою долю в нидерландской компании до 20%. Нынешняя сделка позволит Exor получить одно место в наблюдательном совете Philips.

Инвестиция семьи Аньелли — едва ли не первая значительная позитивная новость для Philips в последние годы. В 2021 году компания оказалась в центре крупного скандала: она была вынуждена объявить об отзыве около 4 млн дыхательных аппаратов, приборов для ИВЛ и аппаратов для сна при апноэ из-за «выявленных потенциальных рисков для здоровья» при их использовании. Министерство юстиции США ведет расследование в отношении компании, к ней подан ряд коллективных и индивидуальных исков. В результате компания уже отложила €575 млн на покрытие возможных судебных издержек по этому делу.

«Значительные инвестиции Exor подчеркивают их уверенность в превращении Philips в компанию, специализирующуюся на медицинских технологиях, а также в потенциале ее развития и роста стоимости»,— приводятся в заявлении слова председателя правления Philips Фейке Сийбесмы.

Ключевым бизнесом семьи Аньелли является концерн Stellantis. Джованни Аньелли был одним из основателей итальянского автоконцерна Fiat, а позднее семья инвестировала в Ferrari, Aston Martin и Chrysler. Последний был выкуплен Fiat в 2009 году, а в 2021 году Fiat Chrysler Automobiles слилась с французской PSA Group (Peugeot, Citroen, Opel). Семья Аньелли вот уже 100 лет (с перерывом на несколько лет в 1940-е годы) владеет футбольным клубом «Ювентус», а также является мажоритарным акционером в газете La Stampa и журнале The Economist.

Кирилл Сарханянц

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