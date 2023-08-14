Большие квартиры для комфортной жизни

Сегодня мы замечаем тенденцию уменьшения площади квартир в ряде строящихся объектов в Перми. В среднем застройщики делают ставку на квартиры до 45–48 кв. м. Поэтому на рынке мало представлено больших квартир площадью от 70 до 105 кв. м. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках варьируется от 108 до 110 тыс. руб. Большие квартиры и рассчитаны на то, чтобы в них жили, а не инвестировали в них. Именно такие квартиры есть в продаже в жилом комплексе «Талисман»1 на ул. КИМ, 45, от девелопера PANCityGroup2.



При покупке квартиры клиент ориентируется не только на цену: важны метраж, потребности членов семьи, расположение жилья. К примеру, современные планировки в ЖК «Талисман» представлены четырех- и пятикомнатными квартирами формата евро. В некоторых планировках есть две лоджии и даже полноценное окно в просторной ванной комнате. Максимально комфортно семья из трех-четырех человек чувствует себя в «еврочетырешке» с тремя комнатами, гостиной и столовой. Можно устраивать семейные вечера, праздники и никого из домашних не стеснять. Иногда в больших квартирах комнаты приспосабливают не только для спален, но и для кабинетов, гардеробных и хозяйственных комнат.

В наличии пятикомнатные квартиры формата евро площадью от 104,5 кв. м, с четырьмя независимыми изолированными комнатами и просторной кухней-гостиной. Одну из комнат можно сделать кабинетом для комфортной работы из дома или разнополым детям выделить каждому по комнате.

Одной из популярных планировок для большой семьи, где сконцентрирована и эргономика пространства, и изолированность комнат, являются трехкомнатные квартиры, площадью от 78,3 кв. м. В квартирах запроектирована большая кухня-гостиная, большой коридор и два санузла.

В трехкомнатных квартирах площадью от 71,4 кв. м запроектирована большая кухня-гостиная, два санузла и огромная лоджия, которая в летний период может стать рабочим пространством или зоной отдыха.

ЖК «Талисман» располагается в самом сердце Мотовилихинского района, на ул. КИМ, 45. Элегантное, минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делает его непохожим на многие современные проекты. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от четырех квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа – это дом, в котором будет уютно и безопасно жить. Дом сдается уже в следующем году!

Квартиру можно забронировать до реализации вашего вторичного жилья, купить со скидкой при единовременной оплате, с рассрочкой до конца строительства с беспроцентным периодом3. А если у вас есть средства госсубсидий, вы можете их использовать в качестве первоначального взноса либо направить на погашение ипотеки. PANCityGroup – надежный застройщик, работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию около 280 тыс. кв. м жилья, а при участии специалистов компании совершено свыше 6 тыс. сделок на рынке недвижимости.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN CityGroup по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте или через Приложение PAN в AppStore и PlayMarket.

1 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

2 PAN CityGroup – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».



3 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры оплачивается при подписании ДДУ. В 1, 2, 4, 5-й месяцы размер ежемесячного платежа составляет по 20 тыс. руб., в 3-й и 6-й месяцы – по 5% от стоимости квартиры, с 7-го месяца размер ежемесячного платежа – по 30 тыс. руб. Оставшаяся сумма оплачивается до 31.03.2024 г. Размер индексации на первые шесть месяцев рассрочки составляет 7% годовых на остаток суммы в месяц, и 9% годовых на остаток суммы в месяц с 7-го месяца и до завершения срока рассрочки. Подробности – в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

ООО СЗ "СИТИ Проект"