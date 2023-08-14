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В Нижнем Новгороде началась работа над граффити по эскизам нейросети

Нижегородские художники начали работу над граффити, эскизы для которого были разработаны нейросетью. Темой для рисунков станет неофициальный статус Нижнего Новгорода «столица закатов» и официальный титул «Молодежная столица России», присвоенный городу в 2023 году.

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Как сообщал «Ъ-Приволжье», граффити появится на навесах подземного пешеходного перехода у стадиона «Нижний Новгород». Эскизы для рисунка нейросеть сгенерировала, в том числе, из стихов и рассказов о городе, которые нижегородцы могли присылать до 30 июля.

Художники обещают закончить работу к дню города, который будет отмечаться 19 августа.

Андрей Репин

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