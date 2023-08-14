На ремонт дамбы реки Уфы потратят до 5 млн рублей

МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» Уфы на аукционе 16 августа выберет подрядчика для ремонта противопаводковой дамбы на реке Уфа в микрорайоне Сипайлово на участке от дома №36 по улице Маршала Жукова до микрорайона Тужиловка, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 5 млн руб. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, дамба должна быть отремонтирована за 30 дней со дня заключения контракта.

Венера Хисамова

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