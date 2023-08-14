СД Beluga рекомендовал выплатить дивиденды в размере 320 рублей на акцию

Совет директоров Beluga Group по итогам первого полугодия рекомендовал выплатить дивиденды в размере 320 руб. на акцию. Сумма дивидендов составит 3,65 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

«В общей сложности — 3,65 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 120% чистой прибыли Beluga Group по МСФО за первую половину 2023 года. Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2022 года составит 113%»,— говорится в сообщении компании.

Заседание совета директоров прошло сегодня, 14 августа. Список лиц, имеющих право на дивиденды, подготовят к 29 сентября 2023 года. Окончательное решение примут на внеочередном собрании акционеров 18 сентября заочно.

По нынешней цене акций Beluga Group на Мосбирже дивидендная доходность составляет около 5,5%. После новости о возможной выплате дивидендов к 10:25 акции Beluga Group росли на 2,7%.

Анастасия Ларина