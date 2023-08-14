McLaren к 2030 году выпустит электросуперкар

Компания McLaren выпустит электрический суперкар, который выйдет на рынок к 2030 году, сообщает Autocar со ссылкой на главу британского автопроизводителя Майкла Лейтерса.

«Главная причина этого — вес. Мы не хотим делать машину весом 2000 кг и мощностью 2000 л.с. — это может сделать любой. Этого нет в ДНК McLaren, — заявил господин Лейтерс. — Мы хотим сделать автомобиль, сравнимый по весу с McLaren 750S и нам не нужно 2000 л.с. чтобы превзойти то, что мы делаем с моделями с двигателями внутреннего сгорания».

Напомним, в настоящее время флагманской модели у McLaren нет — выпуск гибидного суперкара P1 был завершен в 2015 году.

Максим Вершинин

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