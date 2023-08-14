В Златоусте пройдут мастер-классы олимпийского чемпиона по плаванию

На базе бассейна «Уралочка» в Златоусте состоятся семинары и учебно-тренировочные сборы с участием четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова. Мероприятия пройдут с 14 по 27 августа, сообщают в министерстве спорта региона.

Александр Попов уже прилетел в Челябинск и готовиться отправиться в Златоуст. Проводить мастер-классы он будет со своим сыном Антоном, который будет отвечать за общую физическую подготовку тренеров и спортсменов. В тренировочных сборах под руководством Александра Попова поучаствует сборная команда Челябинской области по плаванию.

«Я не так часто провожу мастер-классы, но если это делаю, то хочу выйти за рамки простого знакомства с ребятами и отработки элементарных техник плавания»,— отмечает Александр Попов.

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