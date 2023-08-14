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Суд признал лабораторию протеина виновной в загрязнении ручья в Великом

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Лаборатория чистого протеина» и взыскал с компании 2,4 млн руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Черный пруд в селе Великом

Черный пруд в селе Великом

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Черный пруд в селе Великом

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Предприятие расположено в селе Великое Гаврилов-Ямского района на улице Моругина. На сбросы в ручей Комариха, который вытекает из исторического Черного пруда, пожаловались местные жители. Один из них в суде пояснил, что заметил стоки в марте 2022 года. Особенно сильно жителей села беспокоил резкий запах, который распространялся от ручья и связанных с ним прудов.

«Сбросы были технические, имели черный цвет и резкий запах… Сбросы шли до марта 2023 года. В результате на берегах и на дне ручья, а также на соседних прудах образовались отложения в виде черной желеобразной субстанции»,— описываются показания свидетеля в решении суда.

В августе 2022 года сотрудники Росприроднадзора установили загрязнение земли рядом с предприятием на площади 456 кв.м. Пробы показали превышение концентраций загрязняющих веществ (азот аммония, нитрит-ион (по азоту), фосфат-ион) в сравнении с условно-чистой пробой.

Ответчик в суде отрицал факт загрязнения, заявив, что стоки на почву вылили местные жители. Но суд не поверил этому, приняв во внимание рельеф почвы и характер загрязнений. Кроме того, факт сброса установил и региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования в ходе выездной проверки в июне 2022 года. Суд полностью удовлетворил иск Росприроднадзора.

По данным Картотеки «Ъ» ООО «Лаборатория чистого протеина» зарегистрировано в 2020 году и занимается производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Директором и соучредителем предприятия является господин Тенг Лунг.

В настоящее время, по информации местной администрации, предприятие не работает.

Антон Голицын

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