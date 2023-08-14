В Стерлитамаке вынесли приговор за покушение на убийство в ночном клубе

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю Тимуру Абдульманову. Он признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), незаконном изготовлении огнестрельного оружия и патронов к нему (ч. 4 ст. 223 УК РФ), незаконном хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов (1 ст. 222 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В августе 2021 года Тимур Абдульманов переделал травматический пистолет и снарядил его металлическими пулями, которые хранил дома. В феврале прошлого года Тимур Абдульманов в состоянии алкогольного опьянения в одном из ночных заведений Стерлитамака во время ссоры с охранником заведения выстрелил ему в плечо. Злоумышленник попытался выстрелить еще раз, но его пистолет заклинило. Также он угрожал убить сотрудника клуба.

Подсудимый частично признал вину. Суд приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Майя Иванова

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