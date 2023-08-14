В 2023 году «Вкусная Казань» пройдет у Чаши 19 и 20 августа

В этом году гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» пройдет у здания Чаши 19 и 20 августа. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Свою продукцию на фестивале представят 80 заведений общепита и фермерских хозяйств. Кроме того, там будут проводиться конкурсы, мастер-классы с дегустацией и лекции о здоровом питании.

Параллельно фестиваль будет проводиться в Присутственных местах Казанского кремля. Там заработает «Чайная аллея» с разнообразными сладостями и 300-литровыми самоварами.

Также в рамках «Вкусной Казани» организуют диджей-сет «Вкусная Казань» от Булата БаблГам и выступления кавер-групп.

Фестиваль будет проходить с 11:00 до 21:00.

"Ъ-Казань"