В Ростовской области заработает центр реабилитации участников СВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональному правительству составить план открытия в регионе комплексного центра адаптации участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Предполагается, что пациентами центра станут участники СВО, оформившие инвалидность. Им будет оказываться психологическая и социальная помощь, также в центре их будут учить пользоваться техническими средствами реабилитации.

Как сказано в сообщении, для создания центра комплексной реабилитации могут быть использованы мощности областного госпиталя ветеранов войн. Для этого в него могут ввести направления социальной реабилитации.

Кристина Федичкина