В Саратовской области количество самозанятых выросло до 88 тысяч человек

С начала 2023 года самозанятыми в Саратовской области стали свыше 20 тыс. чел. Темпы роста в сравнении с первым полугодием 2022-го составили 175%, сообщил журналистам министр экономического развития региона Андрей Разборов.

Сегодня в регионе более 88 тыс. чел. платят налог на профессиональный доход. С начала года они перечислили 117 млн руб. налогов. Большей частью речь идет о занятых в сферах транспортных перевозок, красоты, ремонта и строительства.

В пресс-службе ведомства напомнили, что по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» самозанятые Саратовской области могут получить льготный займ на различные цели до 1 млн руб. под 3% годовых

Дарья Васенина

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