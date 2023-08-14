В Челябинске 65% учреждений образования прошли проверку готовности к 1 сентября

Порядка 65% образовательных учреждений Челябинска прошли проверку готовности к новому учебному году. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Всего до 17 августа в Челябинске планируют проверить 384 учреждения образования, в том числе 129 школ.

«В рамках приемки учреждений оценивается содержание и эксплуатация зданий, обеспечение антитеррористической защищенности, пожарная защита и готовность объектов к отопительному сезону. По состоянию на 11 августа принято 65% учреждений»,— доложил Сергей Авдеев.

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