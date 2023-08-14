Объем закупок у МСП в Удмуртии вырос до 11,5 млрд рублей

За первое полугодие 2023 года с субъектами МСП в Удмуртии заключили больше 3 тыс. договоров, общая сумма которых достигла 11,5 млрд руб. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, наращивание участия малого и среднего предпринимательства в государственных закупках является одной из целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В целом по России в первом полугодии крупнейшие заказчики в рамках 223-ФЗ нарастили объем закупок до 2,5 трлн руб. а общий объем закупок в 4,36 трлн руб. Таким образом, объем превысил 58% от общего показателя.