Волгоградский Роспотребнадзор: 66 случаев заражения коклюшем найдено в регионе

66 Случаев заражения коклюшем зарегистрировано в Волгоградской области за первые шесть месяцев 2023 года. Такие цифры привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, максимальная заболеваемость приходится на детей в возрасте до года, поскольку минимальный возраст для иммунизации — 3 месяца. Отсутствие иммунитета делает младенцев наиболее уязвимыми для коклюша; в этой же возрастной группе наблюдается 80% летальных исходов.

У взрослых инфекция может вызывать сухой кашель, который длится несколько недель и особенно усиливается по ночам. Порой его интенсивность может стать причиной перелома ребер.

Коклюш, напоминают в Роспотребнадзоре, крайне заразен, а иммунитет после прививки действует в течение 4-12 лет. Несмотря на это вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от заболевания: накануне родов врачи рекомендуют привить всю семью.

Никита Маркелов

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