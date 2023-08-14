УФАС выявило нарушение при закупке услуг для НГТУ за 115 млн рублей

В Новосибирской области Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) установило нарушение при проведении закупки НГТУ. Как сообщила в своем Telegram-канал ведомство, cстоимость контракта составила 115 млн руб.

Заказчик объединил в один лот услуги по уборке и гардеробному обслуживанию, при том, что эти услуги не имеют между собой никакой технической и функциональной связи. Таким образом, образовательное учреждение ограничило количество участников закупки.

Итоги торгов не устроили ООО «Чистая компания», которое направило обращение в УФАС. Организация заявила, что заказчик не указал высоту штор и ламбрекенов, а также количество скамеек, стульев и вешалок в колонке.

Согласно информации, размещенной в базе решений ФАС, в торгах приняли участие пять компаний. Победитель аукциона запросил за свою работу 86,94 млн руб. в то время как изначальная стоимость составляла 115,92 млн руб.

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Александр Киселев