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В Иглинском районе выделят участок без торгов под строительство магазина

Компании «Урал юл» предоставят в аренду земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в селе Чуваш-Кубово Иглинского района без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству магазина. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

ООО «Урал юл» зарегистрировано в апреле текущего года в Иглино. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владельцами являются Ришат Газизуллин и Рауль Хисамутдинов. Уставный капитал компании равен 10 тыс. руб.

Майя Иванова

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