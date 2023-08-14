ПСБ открыл в Мариуполе новое отделение для клиентов — физических лиц. В офисе можно оформить зарплатные, кредитные, дебетовые карты, а также открыть вклады и счета, получить кредит и обменять валюту. Сеть ПСБ в городе теперь насчитывает 10 отделений. В ближайшее время ПСБ планирует открыть в Мариуполе еще более 10 дополнительных офисов. Также населению доступно 30 банкоматов в Мариуполе, а во всей Донецкой республике — свыше 660 устройств.

АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей Lada Largus с 14 августа. Автомобили этого семейства не выпускались с лета 2022 года. Всего в августе АвтоВАЗ планирует произвести в Тольятти 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций.

«Аэрофлот» повысит зарплаты производственного персонала, в том числе пилотов, сообщил в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Сергей Александровский. По его словам, повышение затронет практически 90% сотрудников, у производственных подразделений зарплата вырастет до 20%. Ставка летного часа пилотов увеличится на 25%.