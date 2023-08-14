Инвестору предоставят участок для рекультивации Сибайского карьера

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил предоставить в аренду без торгов ООО «Гео генезис» участок в Сибае площадью 49 га для рекультивации земель, «подверженных техногенному загрязнению в процессе деятельности предприятия по добыче и обогащению руд». В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, сообщается, что это будет масштабный инвестиционный проект.

Кадастровая стоимость участка составляет 78,1 млн руб. Администрации Сибая рекомендовано заключить с компанией договор аренды.

Ранее сообщалось, что инвестор намерен провести рекультивацию Сибайского хвостохранилища, восстановить плодородие и биологическую продуктивность нарушенных земель. Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд руб. В ноябре 2018 года в Сибае началось тление руды в шахтах, расположенных по бортам местного карьера Учалинского ГОК, из-за чего в воздухе фиксировалось значительное превышение диоксида серы. Карьер было решено затопить, перекачка воды в него продолжалась около года.

ООО «Гео генезис» зарегистрировано в Сибае в июне 2021 года. Единственный владелец предприятия — Антон Зубков. В 2022 году чистый убыток компании составил 377 тыс. руб. при выручке 18,7 млн руб.

Влада Шипилова

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