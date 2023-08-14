Семья с двумя малолетними детьми заблудилась в Удмуртии после сплава

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии спасатели отыскали семью с двумя детьми в возрасте 5 и 7 лет, которые заблудились после сплава по реке Иж. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, сообщение поступило в 22:03 от мужчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что семья из четырех человек сплавлялась по реке Иж на двух надувных весельных лодках, а после его завершения вышли у леса. Однако на этом этапе вышла путаница и самостоятельно отыскать дорогу домой они не смогли.

Искали потерявшуюся семью полиция, сотрудники МЧС и поисково-спасательная служба Удмуртии. Найти жителей удалось в 23:53 около болота рядом с деревней Новая Вожойка. Медицинская помощь не требовалась.

Отмечается, что маршрут передвижения семья не зарегистрировала в МЧС России. Кроме того, у туристов не было спасательных жилетов.