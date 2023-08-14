В Агидели загорелся мусор на полигоне ТБО

В Башкирии тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Агидели, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило накануне вечером. Площадь пожара составила 1 га, в настоящее время он локализован.

В ликвидиции возгорания участвуют пожарные МЧС, представители муниципалитета и сотрудники полигона.

«По состоянию на 11:00 происходит очаговое тление. Производится проливка тлеющего мусора и отсыпка песчано-глинистой смесью. Помимо пожарной техники к тушению привлечены бульдозеры, погрузчик и несколько водовозов»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что пожар не представляет угрозы для ближайших строений. Ситуация находится на контроле МЧС.

Наталья Балыкова

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