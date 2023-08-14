Жительница Магнитогорска перевела мошенникам более 2,8 млн рублей

В Магнитогорске пенсионерка перевела свыше 2,8 млн руб. неизвестным, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

В один из дней 74-летней горожанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги, и убедил следовать указаниям его «коллеги», чтобы сберечь средства. Затем горожанке позвонили и спросили, на каких депозитах она хранит сбережения. По указанию неизвестного она сняла в банке 700 тыс. руб. и перевела их на «безопасный счет».

Через некоторое время местной жительнице по тому же поводу снова позвонили злоумышленники. Она успела перевести им через банкомат 2,1 млн руб., прежде чем к ней подошел сотрудник банка и предупредил о мошенничествах. Тогда горожанка поняла, что ее обманули.

«По словам потерпевшей, она знала о видах мошенничества. В каждом банке сотрудники уточняли, для каких нужд пожилая женщина снимает данную сумму, и проводили с ней беседу о мошенниках, предупреждая, что безопасных счетов не существует. Несмотря на все предостережения, она перевела все свои деньги»,— дополняют в областном главке.

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