В Уфе установят пять арт-объектов за 9 млн рублей

Администрация Уфы по итогам аукциона заключила контракт на поставку и установку пяти арт-объектов с индивидуальным предпринимателем Мариной Лутченко из Перми, сообщается на сайте госзакупок. Она предложила исполнить контракт начальной ценой около 12 млн руб. за 8,9 млн руб., его профинансируют федеральный, республиканский и городской бюджеты. Госпожа Лутченко была единственным участником аукциона.

Арт-объекты «Сарматский олень» и «Медведь-сокровище сарматов» будут установлены на набережной Белой, «Черное золото России» (изображение нефтепроводного шарового крана с каплей нефти) — в сквере Мустая Карима, «Башкирский чай» — на пересечении улиц Карима и Чернышевского, «Руки – сердце» — в саду Салавата Юлаева. Все арт-объекты будут с внутренней подсветкой. Работы необходимо выполнить в течение 65 дней.

Майя Иванова

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