Онлайн-продажи продукции ММК выросли на 87%

В январе-июле продажи металлопродукции через корпоративный маркетплейс группы ММК составили около 40 тыс. т. По сравнению с тем же периодом прошлого года реализация выросла на 87%, сообщают в пресс-службе комбината.

В среднем на маркетплейсе ММК ежемесячно продается 5,65 тыс. т продукции. Выручка с НДС от онлайн-продаж с начала года превысила 3 млрд руб. За все время работы электронной торговой площадки на ней было реализовано 87 тыс. т продукции.

«В настоящее время на корпоративном маркетплейсе ММК зарегистрировано около 9 тыс. клиентов. В их числе как юридические, так и физические лица, поскольку компания ориентирована на конечного покупателя в сегментах В2В и В2С»,— отмечают в ММК.

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