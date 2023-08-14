«Родник» взыскивает 77,3 млн рублей с ИФНС по Ленинскому району Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск ООО «Родник» к инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Ленинскому району Челябинска о взыскании 77,3 млн руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 27 сентября. Соответствующее определение от 11 августа опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В ООО «Родник» сообщили «Ъ-Южный Урал», что не дают комментариев по этому делу. В опубликованных материалах дела суть исковых требований не раскрывается.

ООО «Родник» управляет тремя торгово-развлекательными комплексами в Челябинске – «Родник», «Алмаз» и «Урал». По данным «СПАРК-Интерфакс», организация принадлежит двум кипрским компаниям: 90,71% уставного капитала владеет Zacostal LTD, 9,28% – Sula Granti LTD. Выручка «Родника» в 2022 году составил 1,59 млрд руб. (1,75 млрд в 2021 году), чистая прибыль – 493,3 млн (533,7 млн).

С июля 2022 году ООО «Родник» оспаривает в судах решение ИФНС по Советскому району Челябинска о доначислении налогов на сумму почти 148 млн руб. за 2017-2019 годы. В мае этого года арбитражный суд региона отказал компании в удовлетворении исковых требований. «Родник» обжалует решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Очередное заседание назначено на 6 сентября.

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